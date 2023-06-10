Video Yaşam Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video
Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video

Şafak vakti koçbaşlarıyla özel harekat girdi, narkotik köpeği Truva buldu | Video

10.06.2023 | 10:32

Bursa merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda özel harekat ve narkotik polisleri koç başlarıyla zanlıların kapılarını kırıp operasyon yaptı. Narkotik köpeği Truva da uyuşturucuların yerlerini buldu. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 41 kişiden 29'u tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyanın ilk ayağında da daha önce 21 kişi tutuklanmıştı. Toplamda tutuklu sayısı 51'e yükseldi.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 ay süren çalışmalarda; 63 şahsın birbirleriyle bağlantılı ve örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilip tek tek yerlerinin belirlenmesi üzerine operasyonun startı verildi. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi merkezli, İstanbul, İzmir ve Bilecik illerini kapsayan eş zamanlı yapılan operasyonda 120 ekip, 10 Narkotik dedektör köpeği, 2 drone, bin personel ile Özel Harekât ve Çevik Kuvvet polisleri görev yaptı.
Narkotik polis köpeği Truva'nın da katıldığı şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 21 kilo 150 gram metamfetamin, 721 gram esrar, 116 adet ecstasy hap, 10 gram sentetik kannabinoid, 14 adet tabanca, 39 adet fişek,1 adet av tüfeği ,3 adet hassas terazi ve 207 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Bu hafta içinde yapılan ve 41 kişinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde dün gece adliyeye sevk edilen 29 kişi tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

6 aydır süren operasyonda daha önce de 22 kişi tutuklanmıştı. Bu dosya çerçevesinde tutuklu sayısı da 51'e yükselmiş oldu. Operasyon anı da anbean ekipler tarafından kaydedilirken, şehir genelinde uyuşturucu satıcılarına kesinlikle müsade edilmeyeceği, vatandaşların ihbarlarını 112 hattına bildirmeleri ve kimliklerinin gizli tutulacağı açıklandı.

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