Video Yaşam Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video

Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video

Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video
25.12.2020 | 13:02

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Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 00:22
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 25.12.2020 | 13:02

Ankara’da sahte alkollü içki üreten suç örgütüne polis ekiplerinden ağır darbe. Suç örgütü lideri Ali D. oğlunu yatağa yatırıp kendisini de bazanın içine gizlenerek yakalanmamaya çalıştı.

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Türkiye'de son zamanlarda sahte akollü içki tüketiminden zehirlenerek yaşamını yitiren vatandaşların artması üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Türkiye'de ilk defa sahte alkollü içki işi için suç örgütünün kurulduğunu tespit etti. Kaçakçılık ekiplerinin soruşturmayı derinleştirmesi üzerine suç örgütünün şemasını ortaya çıktı. Suç örgütünün başında Kod adı Halil olan Ali D., ile Sinan Ö., olduğunu belirledi. Örgüt üyelerinin sahte akollü içki yapımı ve piyasa sürülmesi noktasında malzeme tedarikçisi, damıtmacı, sahte içkinin piyasaya sürülmesi ve sahte içkiden elde edilen paranın piyasadan toplanması gibi alanlara bölündükleri tespit etti. Sahte içkiden kazandıkları para ile lük bir yaşam sürdükleri görüldü.

OĞLU YATARKEN BAZANIN ALTINA SAKLANIP KURTULMAYA ÇALIŞTI

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları tespitlerin ardından kaçak içkileri piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer aldığı toplam 34 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli Kayseri, Bursa, Diyarbakır olmak üzere 4 ilde 31 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlendi. Örgütü lideri olan Ali D.'nin evine giden ekipler uzun süre kapının açılması için uğraştı. Ali D.'nin annesi tarafından kapının açılmasıyla ekipler eve girerek arama yaptı. Çocuk odasında yönelen ekipler, çocuğun yatağında yattığı gördü. Ekiplerin durumdan şüphelenmesi üzerine çocuğu yattığı yerden kaldırdı. Bazayı yukarıya kaldıran ekipler Ali D.'nin olduğunu fark ederek dışarıya çıkarıp gözaltına aldı.

Yapılan şafak vakti operasyonu sonucunda 29 kişi gözaltına alınırken toplam da 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte alkollü içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü ve alkollü içki şişe etiketi, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32,5 litre sahte alkolü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 adet dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.

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