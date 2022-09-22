Video Yaşam Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video
Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video

Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video

22.09.2022 | 15:16

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Bartın’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin kıyı kesimlerinde küçük çaplı taşkınlar oluştu. Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi.

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Bartın'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte Kurucaşile ilçesine bağlı Çayalatı köyünden geçen derenin debisinin yükselmesi sonucu tünel inşaatı şantiyesine ait demir atölyesi sular altında kaldı. Bölgede kullanılmayan bazı evlerin çevreleri de dere taşkını sonucu sularla çevrildi. Aydoğmuş Dere mahallesinde ise yaya köprüsü dere taşkını nedeniyle yıkıldı. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından Ovatekkeönü köyünde dereden denize akan sularla denizin rengi değişti. Ovatekkeönü limanı ve sahili çevresince deniz yüzeyinin çamurla kaplandığı görüldü.

Öte yandan sularla birlikte sahile sürüklenen odun ve ağaç parçaları vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı.

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