Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video
Burdur’da bir buçuk saat boyunca yağan dolu ve yağmur yağışı nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.
Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi üzerinde bulunan bir evde 3 kadın pişi yaptıkları sırada odayı bir anda su basınca neye uğradıklarını şaşırdı. Ev sahibi Muammer Coşkun ," İlk defa böyle bir şey gördüm, kar gibi dolu yağdı" dedi.
Mesut Uçan ise ; " Kış geçti böyle yağış olmadı. Allah afetinden korusun. Hava bir anda karardı, zaten yağmur geleceği belliydi. Dolu yağışı sürpriz oldu. Yağmur da arkasından aldı götürdü. Bahçe bile dolu taneleri ile doldu. Sanki kar yağmış." dedi.
İtfaiye ekipleri su basan evleri ve depoları temizlemek için seferber olurken yağış nedeniyle meydana gelen ufak çaplı trafik kazalarında yaralanan veya can kaybı olmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:14
Husumetlisine pusu kuran katil zanlısı, ambulans talebinde bulundu | Video 05.05.2023 | 10:40
00:47
00:37
Adana'da 13 kaçak göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı | Video 05.05.2023 | 10:24
05:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 05.05.2023 | 10:28
03:04
Motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı | Video 05.05.2023 | 09:46
04:09
Sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti, araçlar mahsur kaldı | Video 05.05.2023 | 09:44
02:05
Ahırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 05.05.2023 | 09:31
01:21
Bursa'da bir garip hırsızlık : Motosikleti kucaklayarak çaldılar | Video 05.05.2023 | 09:29
01:03
01:45
Otobüsün tıra çarptığı kazada 33 kişi yaralandı | Video 05.05.2023 | 09:21
01:27
İş adamı ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti | Video 05.05.2023 | 09:07
02:54
Afyonkarahisar’da kökünü kurutma operasyonu: 112 gözaltı | Video 05.05.2023 | 08:59
02:06
02:39
Park halindeki otomobilde patlama: 3 yaralı | Video 05.05.2023 | 08:34
02:28
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü | Video 05.05.2023 | 08:33
07:04
Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video 04.05.2023 | 16:42
00:40
Okul servis minibüsünün altında kalıp öldü! Kaza anı kamerada | Video 04.05.2023 | 16:41
03:04
01:04
01:30
Tünel içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 yaralı | Video 04.05.2023 | 14:59