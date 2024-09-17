Sağanak yağış sonrası asfalt yerinden söküldü, cadde sular altında kaldı | Video 17.09.2024 | 14:05 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi'nde su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle asfalt delinirken, cadde de kısa süre içerisinde göle döndü. Patlamanın etkisiyle asfaltın bir kısmı yerinden söküldü. Caddeden geçen araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşarken, akan su sebebiyle bazı araçlar da su altında kaldı.