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Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video

Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video

11.04.2023 | 11:51

Elazığ’da dün etkisini gösteren sağanak yağmur sonrası Maden ilçesinde bulunan bazı is yerlerini su basarken yollar ve sokaklar da zarar gördü.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da sağanak yağmur etkili oldu. Dün akşam itibariyle şiddetini arttıran yağışta, Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan bazı iş yerlerini su basarken yollar ve ara sokaklarda zarar gördü. İş yeri sahipleri, kendi çabalarıyla yağmur suyunu dışarı atmaya çalıştı.

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