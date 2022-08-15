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OTOMATİK OYNAT
00:13
Döviz bürosundaki tablet bilgisayarı çalan hırsız kamerada | Video 15.08.2022 | 15:08
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 15:06
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Otomobil sürüye daldı: 26 hayvan telef oldu | Video 15.08.2022 | 14:53
01:49
Muratlı çevreyolunda feci kaza: 6 yaralı | Video 15.08.2022 | 14:53
06:06
Nemrut Dağı’nda hafta sonu turist yoğunluğu yaşandı | Video 15.08.2022 | 14:48
00:16
Beykoz’da şiddetli yağışa dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü | Video 15.08.2022 | 14:48
00:59
Kağıthane’de caddeler göle döndü | Video 15.08.2022 | 14:48
02:21
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video 15.08.2022 | 14:45
01:04
Van'da 20 ton saman ve 5 bin bağ ot yandı | Video 15.08.2022 | 14:38
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Gaziosmanpaşa'da yağmurda yol çöktü otomobil çukura düştü | Video 15.08.2022 | 13:21
04:28
Yenikapı sahil yolunda oluşan trafik böyle görüntülendi | Video 15.08.2022 | 13:22
01:08
Kağıthane'de sokaklar göle döndü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti | Video 15.08.2022 | 13:22
03:57
Kars’ta mest eden dolunay manzarası | Video 15.08.2022 | 12:15
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Sancaktepe’de selde mahsur kalan motosikletliler kamerada | Video 15.08.2022 | 12:35
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D-100’de aynı noktada 3 farklı zincirleme kaza: 4 yaralı | Video 15.08.2022 | 12:32
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.