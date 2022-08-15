Video Yaşam Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video
Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video

Sağanak yağış sonrası İstanbul Boğazı çamura bulandı | Video

15.08.2022 | 14:45

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

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