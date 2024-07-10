Sağanak yağış tekneden dönüştürülen kafeyi sürükledi | Video 10.07.2024 | 08:46 Ağrı’da bir süredir etkili olan sağanak nedeniyle, Taşlıçay deresi üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe zarar gördü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ağrı'da bir süredir etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede sel meydana gelirken, şehir merkezinde bulunan Taşlıçay deresi taştı. Dere üzerinde bulunan tekneden dönüştürülmüş kafe, derenin taşmasıyla yerinden oynadı. 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlatıldı.