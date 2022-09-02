Video Yaşam Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video
Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video

Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu | Video

02.09.2022 | 11:57

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Bursa’da hayatı felç eden şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi sebebiyle çiftçilerin ürünleri çöp oldu. Tonlarca sebze ve meyve döküldü.

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Geçtiğimiz gün Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısını çökertti. Mudanya ilçesindeki bazı mahalleleri sel basarken, Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık Mahallesi'nde ise şiddetli dolu yağışı ve sel olayları çiftçilerin bütün ürünlerini talan etti. Tonlarca sebze ve meyve döküldü.

MAHSULÜN TAMAMI, CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞAN DOLU SEBEBİYLE DÖKÜLDÜ
Ekim yaptıkları tarlaları dolu vuran ve mahsullerinin yüzde yüzünün zarar gördüğünü aktaran Çiftçi Ender Esen, "Yüzde yüz zararımız var. Dolu felaketi çok kötüydü. Cevizden büyük dolu yağışıyla karşılaştık. Mahsulü daha toplamadık. Yüzde 10'unu bile alamadık. Kaybımız çok büyük. Köyün yüzde 95'i geçimini çiftçilikle kazanıyor" dedi.

"MASRAFLAR AĞIR, DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"
Çiftçiliğin masraflarının ağır olduğunu ekleyen Esen, "Masraflarımız çok yüksek. Mazot çok pahalı ve biz bu işle başa çıkamıyoruz. Tek temennimiz sezonun güzel ve verimli olmasıydı fakat başımıza böyle bir olayda gelince ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu an tahminime göre sadece benim 20 tona yakın incir, 30-35 ton kadar domates, 25-30 ton kadar üzüm mahvoldu. Fiyat olarak bir şey diyemem onu piyasa belirliyor. Yetiştirdiğimiz ürünün fiyatını biz belirleyemiyoruz. Piyasa ne ise biz de uymak durumundayız. Bizim ürünlerimizin ihracatı zayıf. Fiyatlar da düşüktü ama bir şekilde bizi ayakta tutmaya yetiyordu. Böyle bir afette olunca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Köydeki çiftçilerin yüzde 80-85'inde bu zarar var. Bu zarar sadece bizim köyümüzde değil civar köylerde de var. Bizim bölgede en çok üzüm, incir, domates ve zeytin var" diye konuştu.

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