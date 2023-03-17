Sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı | Video
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur depremzedelere zor anlar yaşattı.
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