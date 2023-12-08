Sağlık Bakanı Koca'dan Bursa paylaşımı | Video 08.12.2023 | 10:11 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa İnegöl Devlet Hastanesi'nde bulunan Ambulans Müzesi’ni paylaşarak; “Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli.” ifadelerini kullandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yılları kateden ambulanslar İnegöl Devlet Hastanesi Ambulans Müzesinde. 1. Dünya Savaşı zamanında kullanılan bisiklet ambulanstan günümüze dek kullanılan farklı kategorilerdeki ambulansları müzemizde görebilirsiniz. Ambulanslar, hayatımızda, müze konusu olacak kadar önemli."

Bakan Koca'nın görüntülerini paylaştığı "İnegöl Sağlık Tarihi, Ambulans Tarihi ve Oyuncak Ambulans Müzesi", tarihi ambulansları, yüzlerce yıllık belge ve canlandırmalarıyla hastaneye gelenlerin ilgisini çekiyor. Hastane girişindeki alana kurulan ve sağlık tarihi, eski ambulansları ile oyuncak ambulanslarıyla hastaların stresini azaltması amaçlanan müze, farklı ayrıntılarıyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.