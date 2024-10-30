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Sağlık Bakanı Memişoğlu:

Sağlık Bakanı Memişoğlu: "TUSAŞ yaralılarımızın genel durumu iyi" | Video

30.10.2024 | 12:36

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin, “Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor” dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların durumu hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor. Genel durumu iyi, bilinci açık. Hepsini taburcu edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum" diye konuştu.
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