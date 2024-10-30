Sağlık Bakanı Memişoğlu: "TUSAŞ yaralılarımızın genel durumu iyi" | Video
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında yaralananların durumuna ilişkin, “Şu anda yaralılarımızın genel durumları iyi. Durumu kritik olan ve yoğun bakımda yatan hastamızın da yaralımızın da tedavisi iyi gidiyor” dedi.
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