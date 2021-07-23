Video Yaşam Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
23.07.2021 | 15:01

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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polisin yaralandığı, 2 saldırganın gözaltına alındığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, gece geç saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde yaşayan ve korona virüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın'ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. 4 polis memurunun yaralandığı olayda G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla geniş çapta inceleme başlatıldı.

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