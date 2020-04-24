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OTOMATİK OYNAT
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Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
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Ortaköy sahilinde yunus sürprizi | Video 23.04.2020 | 20:05
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Üçüncü kez ceza yedi...Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandılar | Video 23.04.2020 | 18:19
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Karaman’da gizemli hayırsever mahallenin tüm borcunu sildirdi | Video 23.04.2020 | 18:19
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Sultangazi'de tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
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Eve giren tilki bakıma alındı | Video 22.04.2020 | 18:22
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İş yeri hırsızları kamerada | Video 22.04.2020 | 18:22
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"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video 21.04.2020 | 21:54
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Demet Akalın'ın 'Canısı' yorumu sosyal medyayı salladı! | Video 21.04.2020 | 20:53
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Ramazan öncesi pazarlarda tehlikeli yoğunluk | Video 21.04.2020 | 18:46
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Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor | Video 21.04.2020 | 18:13
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Papağandan “Evde kal Türkiye” çağrısı | Video 21.04.2020 | 18:13
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Çocukların tramvayla ölüm oyunu kamerada | Video 21.04.2020 | 18:13
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Koronavirüsü yenen bir kişi alkışlarla taburcu oldu | Video 20.04.2020 | 18:49
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İnsan hareketliliği arttı, polis işi olmayanları caddeye almadı | Video 20.04.2020 | 18:49
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Jandarma’dan Orhan Gencebaylı “Evde Kal” çağrısı | Video 20.04.2020 | 18:49
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Seri imalatta böyle yakalandılar | Video 20.04.2020 | 18:14
Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıldönümünde tüm ülke balkonlardan ve evlerden İstiklal Marşı’nı okudu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelinin İstiklal Marşı’nı okuduğu videoyu sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanlarının coşkulu şekilde İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı.