Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehirde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM 100. Yıldönümünde tüm ülke balkonlardan ve evlerden İstiklal Marşı’nı okudu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Beykoz Devlet Hastanesi sağlık personelinin İstiklal Marşı’nı okuduğu videoyu sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanlarının coşkulu şekilde İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı.