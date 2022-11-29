Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Geri dönüşümün isimsiz kahramanları | Video 29.11.2022 | 12:16
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PKK’nın kadın yapılanmasına operasyon! 50 gözaltı | Video 29.11.2022 | 12:16
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Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü anne ve kızına çarptı | Video 29.11.2022 | 11:28
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Ev hanımlarını "sabun paketleme işi" ile dolandırdılar | Video 29.11.2022 | 11:17
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Uşak’ta 11 ayda 96 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 29.11.2022 | 11:17
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Şanlıurfa’da eski damat dehşeti! Kayınvalidesinin evini ateşe verdi | Video 29.11.2022 | 10:21
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2022 Salı atv izle! 29.11.2022 | 10:30
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Düdüklü tencere bomba gibi patladı | Video 29.11.2022 | 10:02
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Silivri'de aniden yola çıkan ata otomobil çarptı: 3 yaralı | Video 29.11.2022 | 09:50
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Trafikte yol verme kavgası ringleri aratmadı! O anlar kamerada | Video 29.11.2022 | 09:40
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Huzurevinde nikah... İkinci bahara yelken açtılar | Video 29.11.2022 | 09:31
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DHKP/C'nin Türkiye sözde sorumlusu adliyeye sevk edildi | Video 29.11.2022 | 09:31
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Vicdansız sürücü, köpeğin üzerinden geçti | Video 29.11.2022 | 08:45
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Yavru kediyi işkence yaparak öldürdüler | Video 29.11.2022 | 08:45
İstanbul’da “Merdiven Altı” olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde imal edilen ve internet üzerinden satışa çıkarılan 38.5 ton sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.