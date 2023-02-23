Sağlık ekiplerinden sınav kitaplarını istemişti! Enkaz altında yaşadıklarını böyle anlattı
Antakya'da 5 katlı apartmanın enkazından 63 saat sonra çıkartılan lise öğrencisi Gürkan Öztürk enkaz altında kaldığı 2 günü anlattı. Öztürk, birden bire her şeyin üstüne yıkıldığını, koltuğu çekmesinin hayatını kurtardığını belirterek, "En son ailem için videolar çekmeye başladım. İçliğimin içerisine telefonumu bırakarak enkazdan çıkarılırsam ailem içeride sakin kaldığımı, mutlu kaldığımı görsün istedim" dedi.
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