Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video 25.02.2025 | 10:33 Adana'da sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp ardından telefonla arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik" diyerek haraç isteyen 3 kişi gasp polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Şubat günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf S. (20) ve Cumali K. (21), Yakup Y.'ye (38) ait sağlık kabinine geldi. Motosikletten inen Cumali K., tabanca ile 13 el sağlık kabinine ateş açtı. Ardından ise Cumali K., Yusuf S.'nin kullandığı motosiklete binerek kaçtı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra Yakup Y.'yi arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik. Parayı vermezsen daha kötüleri olur" dediği öne sürüldü.

İşyeri sahibi Yakup Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri olayı derinlemesine araştırdığında Abdulbaki A.'ın (29) olayı azmettiricisi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin saklandıkları yeri tespit eden gasp polisleri operasyon düzenledi. Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde Abdulbaki A., Gültepe Mahallesi'nde ise Yusuf ., Cumali K. ve yanlarındaki arkadaşı Aziz Ş. (23) yakalandı. Gültepe mahallesindeki ikamette ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan Cumali K. ve Yusuf S., "Abdulbaki A.'in kendilerine sağlık kabinine sıkın, para isteyeceğiz. Bunun üzerine olayı gerçekleştirdik" dedikleri öne sürüldü. Abdulbaki A. ise, "Neden sıktılar bilmiyorum. Ama sıkan kişileri tanıyorum. Benim olayla alakam yok" savunması yaptı.