Video Yaşam Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video

Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video

25.02.2025 | 10:33

Adana'da sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp ardından telefonla arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik" diyerek haraç isteyen 3 kişi gasp polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 18 Şubat günü Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf S. (20) ve Cumali K. (21), Yakup Y.'ye (38) ait sağlık kabinine geldi. Motosikletten inen Cumali K., tabanca ile 13 el sağlık kabinine ateş açtı. Ardından ise Cumali K., Yusuf S.'nin kullandığı motosiklete binerek kaçtı. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra Yakup Y.'yi arayıp, "Bu daha başlangıçtı, 1 milyon TL ceza kestik. Parayı vermezsen daha kötüleri olur" dediği öne sürüldü.

İşyeri sahibi Yakup Y.'nin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri olayı derinlemesine araştırdığında Abdulbaki A.'ın (29) olayı azmettiricisi olduğunu belirledi.

Şüphelilerin saklandıkları yeri tespit eden gasp polisleri operasyon düzenledi. Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi'nde Abdulbaki A., Gültepe Mahallesi'nde ise Yusuf ., Cumali K. ve yanlarındaki arkadaşı Aziz Ş. (23) yakalandı. Gültepe mahallesindeki ikamette ise olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan Cumali K. ve Yusuf S., "Abdulbaki A.'in kendilerine sağlık kabinine sıkın, para isteyeceğiz. Bunun üzerine olayı gerçekleştirdik" dedikleri öne sürüldü. Abdulbaki A. ise, "Neden sıktılar bilmiyorum. Ama sıkan kişileri tanıyorum. Benim olayla alakam yok" savunması yaptı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

20 yaşındaki genç tiki sebebiyle yemek bile yiyemiyor, annesi 4 yıldır derman arıyor | Video 03:46
20 yaşındaki genç tiki sebebiyle yemek bile yiyemiyor, annesi 4 yıldır derman arıyor | Video 25.02.2025 | 11:20
Serdar Ortaç’ın yargılandığı ’Yasadışı bahise teşvik’ davasında karar! Cezası belli oldu | Video 00:45
Serdar Ortaç'ın yargılandığı 'Yasadışı bahise teşvik' davasında karar! Cezası belli oldu | Video 25.02.2025 | 10:56
Batman’da otomobil farlarını çalan 2 kişi tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada | Video 00:58
Batman'da otomobil farlarını çalan 2 kişi tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada | Video 25.02.2025 | 10:52
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 02:49
Peruk altında kokain ticareti şoke etti! Polis böyle yakaladı | Video 25.02.2025 | 10:41
İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular | Video 02:06
İddia üzerine girdikleri metruk evde erkek cesedi buldular | Video 25.02.2025 | 10:40
Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış | Video 00:47
Çalıntı kamyonetle nefes kesen kaçış | Video 25.02.2025 | 10:40
Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video 00:24
Üstünden 41 parça uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 10:35
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video 00:36
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler | Video 25.02.2025 | 10:33
Adem Amca ve Yaren leyleğin buluşmasına günler kaldı | Video 08:44
Adem Amca ve Yaren leyleğin buluşmasına günler kaldı | Video 25.02.2025 | 10:33
Adıyaman’da yiyecek arayan kurt sürüsü kamerada | Video 01:29
Adıyaman'da yiyecek arayan kurt sürüsü kamerada | Video 25.02.2025 | 10:33
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler: Saldırı anı kamerada | Video 00:36
Sağlık kabinine silahlı saldırı yapıp 1 milyon TL haraç istediler: Saldırı anı kamerada | Video 25.02.2025 | 10:26
Bayburt’ta bir ahırın çatısı çatıda biriken yoğun kar nedeniyle çöktü | Video 05:09
Bayburt'ta bir ahırın çatısı çatıda biriken yoğun kar nedeniyle çöktü | Video 25.02.2025 | 10:18
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine Başsavcılık’tan itiraz | Video 04:46
Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanığın tahliyesine Başsavcılık'tan itiraz | Video 25.02.2025 | 09:49
Balıkesir’de suç örgütüne büyük darbe | Video 01:01
Balıkesir'de suç örgütüne büyük darbe | Video 25.02.2025 | 09:33
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı | Video 02:05
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.02.2025 | 09:11
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 00:30
Diyarbakır’da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 25.02.2025 | 08:31
8 suç örgütüne operasyon! 74 gözaltı | Video 00:37
8 suç örgütüne operasyon! 74 gözaltı | Video 25.02.2025 | 08:30
Muş’ta ilkokul öğrencisinin başına buz kütlesinin düştüğü anlar kamerada | Video 00:35
Muş'ta ilkokul öğrencisinin başına buz kütlesinin düştüğü anlar kamerada | Video 25.02.2025 | 08:30
Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video 01:12
Tavuk, marketi birbirine kattı! Görüntüler viral oldu | Video 24.02.2025 | 16:40
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ani fren yapan yolcu otobüsüne tır çarptı | Video 09:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ani fren yapan yolcu otobüsüne tır çarptı | Video 24.02.2025 | 13:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA