Video Yaşam Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video
Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video

Sahibinden kaçan kurbanlık koyunun çalınma anı kamerada | Video

29.06.2023 | 13:13

İzmir’in Buca ilçesinde, kesim esnasında kaçan ve bir süre sonra sahiplerine izini kaybettiren koyunun çalınma anı güvenlik kamerasınca böyle görüntülendi.

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Olay, dün, Seyhan Mahallesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Zeynep T., ve ailesinin 8 bin 500 liraya aldığı kurbanlık koyun, kesim esnasında ayağındaki ipin çözülmesi sonrası kaçtı. Eşi, çocukları ve Zeynep T., kaçan koyunu yakalamak için sokak sokak peşinden gezerken, bir süre sonra aile koyunun izini kaybetti.

KOYUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA
Aile, çaresiz bir şekilde kaçan koyunlarını aramaya devam ederken, bir süre sonra çevredeki vatandaşlardan sokakta yakalanan bir koyunun motosikletli vatandaş tarafından alınıp götürüldüğünü öğrendi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen aile, gördükleri karşısında adeta şoka uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; sepetli motosiklet ile koyunun peşinden giden bir kişinin, sokaktaki vatandaşlar tarafından yakalanan kurbanlığı motosiklete alarak uzaklaştığı yer aldı.

Öte yandan, ailenin karakola giderek koyunlarını çalan motosikletli şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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