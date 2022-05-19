Sahibinin gözü önünde aracı alev alev yandı | Video

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Bursa'da 2 otomobil, sahiplerinin gözü önünde alev alev yanarak küle döndü. Bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
Diğer bir otomobil yangını ise, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.