Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2022 yılında Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 2022 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik botlar ve can salları içindeki toplam 2 bin 225 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Kaçak göçmenler, burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.



4'Ü ÇOCUK, 6 KAÇAK GÖÇMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 24 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'ın Midilli Adası önlerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot batmıştı. Kaçak göçmenlerden 15'i kurtarılırken, 4'ü çocuk 6 kaçak göçmen ise hayatını kaybetmişti.