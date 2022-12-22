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OTOMATİK OYNAT
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Sahil güvenlik botu kayalıklara çarptı: 5 yaralı | Video 22.12.2022 | 10:00
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Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video 22.12.2022 | 09:27
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Adıyaman’da kaçak avcılar dron ile böyle kovalandı | Video 22.12.2022 | 09:19
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Fatih’te 3 katlı ahşap bina alev alev yandı | Video 22.12.2022 | 08:43
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Bir anda alev alan LPG'li otomobilden böyle kaçıştılar | Video 22.12.2022 | 09:00
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 08:42
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Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı | Video 22.12.2022 | 09:00
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Kar beklerken dut ağacı meyve vermeye başladı | Video 21.12.2022 | 19:36
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Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video 21.12.2022 | 16:29
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Otomobilin park halindeki araca çarptığı anlar kamerada | Video 21.12.2022 | 14:16
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Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video 21.12.2022 | 14:15
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Doktorun arabasını çaldı gezerken yakalandı | Video 21.12.2022 | 12:24
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Çöp kamyonun altında kalan kadının inanılmaz kurtuluşu kamerada | Video 21.12.2022 | 12:14
Sinop’ta yanan geminin kaptanını arama çalışmasına katılan sahil güvenlik botunun kayalıklara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.