Video Yaşam Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video
Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video

Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video

27.04.2022 | 10:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 02:23
Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 27.04.2022 | 11:23
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video 00:38
Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video 27.04.2022 | 10:53
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 01:32
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 27.04.2022 | 11:04
Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video 02:21
Kartal’da otomobile çarpan lüks cip böyle yandı | Video 27.04.2022 | 10:53
Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir gecesi özel duası Nihat Hatipoğlu | Video 10:13
Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Kadir gecesi özel duası Nihat Hatipoğlu | Video 27.04.2022 | 10:39
İstanbul’da motosikletin çarptığı çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada! 01:17
İstanbul'da motosikletin çarptığı çocuğun metrelerce sürüklendiği kaza kamerada! 27.04.2022 | 10:59
Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video 04:58
Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video 27.04.2022 | 10:39
Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video 03:03
Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video 27.04.2022 | 10:39
Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video 00:47
Sahil Güvenlik ekipleri, denize dalarak yasa dışı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı | Video 27.04.2022 | 10:22
Boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti! Fatih’te bıçaklı dehşet anı kamerada | Video 03:38
Boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti! Fatih’te bıçaklı dehşet anı kamerada | Video 27.04.2022 | 10:21
İstanbul’da korkutan görüntü! Müsilaj her geçen dakika artıyor | Video 06:20
İstanbul'da korkutan görüntü! Müsilaj her geçen dakika artıyor | Video 27.04.2022 | 09:59
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor | Video 02:47
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor | Video 27.04.2022 | 09:43
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi | Video 00:19
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi | Video 27.04.2022 | 09:43
İzmir’de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video 03:17
İzmir'de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 09:39
Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için 1800 rakımlı dağa tırmandı | Video 03:23
Doğa tutkunları ters laleleri fotoğraflamak için 1800 rakımlı dağa tırmandı | Video 27.04.2022 | 09:11
Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu 01:03
Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu 27.04.2022 | 08:53
TÜGVA’ya bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı 00:31
TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı 27.04.2022 | 08:53
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı | Video 02:11
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı | Video 27.04.2022 | 08:30
TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı | Video 00:29
TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı | Video 27.04.2022 | 08:30
Cep telefonu bataryası bir anda böyle patladı | Video 00:40
Cep telefonu bataryası bir anda böyle patladı | Video 27.04.2022 | 08:30

Sahil Güvenlik ekipleri, yeşilköy’de denize dalarak yasa dışı beyaz kum midyesi avcılığı yapan 5 kişiye toplam 27bin 485 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ele geçirilen 30 çuval beyaz kum midyesi de deniz bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik Güney İstanbul Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, Yeşilköy önlerinde seyir esnasında tespit edilen isimsiz bir teknede yapılan kontrollerde 5 kişinin dalarak yasa dışı Beyaz Kum Midyesi avcılığı yaptığı tespit etti. Yapılan denetimde ruhsatsız ve kaçak olarak Beyaz Kum Midyesi avcılığında kullanılan; 4 çift palet, 4 adet kurşun kemer, 1 adet regülatör, 1 adet kompresör, 1 adet pancar motoru,2 takım dalış kıyafeti, 1 adet dalış gözlüğü, 1 adet çapa, 1 adet ahşap tekneye (tahmini 7,50 m) ve 30 çuval Beyaz Kum Midyesine el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüze durumun bildirilmesi üzerine yapılan kontrolde beyaz kum midyelerinin canlı olduğu tespit edildi. Canlı Beyaz Kum Midyeleri doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı. El konulan malzemeler daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce mülkiyetinin kamuya geçme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Ayrıca, kaçak olarak Beyaz Kum Midyesi avcılığı yapan 5 kişiye toplam 27bin 485 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA