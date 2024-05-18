Sahilde bulunan baraka alevlere teslim oldu | Video
Hatay’ın Erzin ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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