Sahilde çadır hırsızlığı kamerada: 15 bin TL'lik çadırı söktü, aracına yükleyip böyle götürdü | Video 21.07.2023 | 09:54 Samsun Atakum sahilinde 15 bin TL değerindeki 4 kişilik çadırın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde kurulu halde duran K.B.'ye ait 4 kişilik çadır, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Piyasa değeri 15 bin TL olan çadırı gözüne kestiren şahıs önce arabası ile çadırın yanına yaklaştı, sonra çadırı olduğu yerden sökerek arabasına yükleyip götürdü.Bir müddet sonra çadırının yerinde olmadığını gören K.B, durumu polise haber verdi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren kişi yakalandı. K.B.'nin şikayetçi olmaması üzerine yakalanan kişi çadırı sahibine teslim etti.