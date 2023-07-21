Sahilde çadır hırsızlığı kamerada: 15 bin TL'lik çadırı söktü, aracına yükleyip böyle götürdü | Video
Samsun Atakum sahilinde 15 bin TL değerindeki 4 kişilik çadırın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bir müddet sonra çadırının yerinde olmadığını gören K.B, durumu polise haber verdi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucunda olayı gerçekleştiren kişi yakalandı. K.B.'nin şikayetçi olmaması üzerine yakalanan kişi çadırı sahibine teslim etti.
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