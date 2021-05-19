Sahilde doğum günü kutlamasında kan aktı1 gencin hayatını kaybettiği dehşet anları kamerada | Video

İstanbul’un Silivri ilçesinde sahilde erken doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğer kardeş ise yaralandı. Sahildeki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

İddiaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K'nin (23) doğum gününü birkaç gün önce kutlamak için sahilde bir araya geldi. Bu sırada orada geçen başka bir grupla, doğum günü kutlamasına katılan gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda büyüdü gençler kavgaya tutuştu. Bu sırada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.'yi (17) yaraladı. Kavganın ardından Alican A. kaçarak kayıp karışırken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Mertcan K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın gerçekleştiği gün gözaltına alınan Alican A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Akant D. serbest bırakıldı

İKİ GENCİN BIÇAKLANDIĞI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İki gencin bıçaklandığı kavga çevrede bulunan bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan K. doğum günü olan 19 Mayıs'ta toprağa verildiği öğrenildi.