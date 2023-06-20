Sahilde hortum çıktı, tatilciler neye uğradığını şaşırdı | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, tatilcilere zor anlar yaşattı. Sahilde kum fırtınasına neden olan hortum, şezlongları ve şemsiyeleri de savurdu.
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