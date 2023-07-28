Sahilde yürüyen kadına silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı | Video 28.07.2023 | 14:25 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün sahilde yürüyen kadına silahla ateş edip kaçan şahıs bugün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 10.00 sıralarında İzmit sahilinde bulunan yat limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A'nın el parmağından girip bacağından çıktı. Olayı gerçekleştiren B.İ. olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahıs B.İ.'yi saklandığı yerden bularak kullandığı silahla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.