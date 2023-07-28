Sahilde yürüyen kadına silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı | Video
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün sahilde yürüyen kadına silahla ateş edip kaçan şahıs bugün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahıs B.İ.'yi saklandığı yerden bularak kullandığı silahla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.
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