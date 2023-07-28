Video Yaşam Sahilde yürüyen kadına silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı | Video
Sahilde yürüyen kadına silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı | Video

Sahilde yürüyen kadına silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs yakalandı | Video

28.07.2023 | 14:25

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün sahilde yürüyen kadına silahla ateş edip kaçan şahıs bugün polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında İzmit sahilinde bulunan yat limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. isimli kadın arkadaşıyla yürürken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın tabancasından çıkan mermi S.A'nın el parmağından girip bacağından çıktı. Olayı gerçekleştiren B.İ. olay yerinden kaçarken S.A. arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahıs B.İ.'yi saklandığı yerden bularak kullandığı silahla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.

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