Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video

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ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde başını evlerin duvarlarına vurarak kendisine zarar verdiği belirtilen sahipsiz eşek, 5 gündür yaşam savaşı veriyor.
Yalvaç'a bağlı Korukaya köyü sakinleri, eşeğin çarşamba günü gündüz saatlerinde geldiğini, evlerin duvarlarına başını çarparak kendisine zarar verdiğini söyledi. Köylülerden Yalçın Öncü, engel olmak istedikleri halde eşeğin başını duvarlara vurmaya devam ettiğini belirterek, "Eşek sanki intihar etmek ister gibi kendisini yerden yere vuruyor. İçimiz ezildi. Yardım edenler çıkar diye aramadığımız kurum kalmadı. Ama kimse gelip bu eşeğe yardımcı olmadı. Sonuçta o da bir can taşıyor ve bu duruma köy halkı olarak çok üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Lütfen bu hayvanın daha fazla acı çekmesine göz yumulmasın" diye konuştu.
Eşeğin ağız ve burnundan sürekli kan geldiğini aktaran Öncü, "Burada acı içinde kıvranarak ölüp gidecek. Vicdanen çok rahatsızlık duyuyoruz. Lütfen bir an evvel çare bulunsun" dedi.