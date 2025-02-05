Sahipsiz köpeğin 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdığı an kamerada | Video
Ankara’da sahipsiz köpek, 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"KÖPEK BANA İKİ KEZ SALDIRDI"
Yaşadığı durumla ilgili konuşan Ayşe Yücel: "Yolda giderken köpek beni ısırdı. Yere düştüm. Yanımda tanımadığım birisi vardı. Sonra ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. İğne vurdular, pansuman yaptılar. Kuduz aşısı yaptılar. Saldırı nedeniyle canım acıdı. Para bozdurmak için dışarıya çıkmıştım. Köpek bana iki kez saldırdı. İlk seferinde dişini geçiremedi, ikinci seferde ısırdı. Çok korktum" dedi.
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