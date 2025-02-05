Video Yaşam Sahipsiz köpeğin 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdığı an kamerada | Video
Sahipsiz köpeğin 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdığı an kamerada | Video

Sahipsiz köpeğin 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdığı an kamerada | Video

05.02.2025 | 15:47

Ankara’da sahipsiz köpek, 73 yaşındaki yaşlı kadına saldırdı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 3 Şubat günü Mamak'ın Kayaş Mahallesinde meydana geldi. 73 yaşındaki Ayşe Yücel, marketten çıktığı esnada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan Yücel götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KÖPEK BANA İKİ KEZ SALDIRDI"
Yaşadığı durumla ilgili konuşan Ayşe Yücel: "Yolda giderken köpek beni ısırdı. Yere düştüm. Yanımda tanımadığım birisi vardı. Sonra ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. İğne vurdular, pansuman yaptılar. Kuduz aşısı yaptılar. Saldırı nedeniyle canım acıdı. Para bozdurmak için dışarıya çıkmıştım. Köpek bana iki kez saldırdı. İlk seferinde dişini geçiremedi, ikinci seferde ısırdı. Çok korktum" dedi.

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