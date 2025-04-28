Sahnede kaza! Sanatçının türkü söylediği esnada kolon devrildi | Video
Erzincan’ın sevilen sanatçılarından Mücella Özdemir, bir mekanda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan büyükçe kolon (kabin hoparlör) devrildi. Sahnede yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
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