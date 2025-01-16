Video Yaşam Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video
Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video

Sahte alkol soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi | Video

16.01.2025 | 16:11

İstanbul'da 31 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırılırken, 31 kişi de hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ardından 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası'na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

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