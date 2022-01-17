Video Yaşam Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video
Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video

Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video

17.01.2022 | 11:48

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İstanbul Şişli’de altın satma bahanesiyle vatandaşlarla buluşan ve ellerindeki gerçek parayı sahte dolarlar ile değiştiren yabancı uyruklu dolandırıcı A.A.R. gözaltına alındı. Şüphelinin altın satma bahanesiyle müşteri ayarladığı buluşma sırasında bir sorun çıkarıp alışverişi yapmadığı bu sırada gerçek para ile sahte paraları değiştirdiği tespit edildi.

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Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde altın alışverişi için gerçekleştirilen buluşmada iddiaya göre tarflar anlaşamadığı için alışveriş gerçekleşmedi. Ancak altın almak için oraya 40 bin dolar ile giden adam yolda paralarının sahte para ile değiştirildiğini fark etti. Hemen durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 18 ayrı sokakta 23 kamera saatlerce izlendi. Görüntülerde mağdur şahıslarla otelde buluşan kişinin yabancı uyruklu A.A.R. olduğu tespit edildi. Şüpheli Şişli'de ikametinde gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada, sahte 600 bin dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar gerçek para, 37 gram gerçek altın ve çok sayıda solüsyon malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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