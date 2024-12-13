Sahte altınla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalanıp, tutuklandı | Video 13.12.2024 | 11:31 Mersin'de gümüş zincir ve kolyeleri altın kaplayarak kuyumculara gerçekmiş gibi satan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gümüş zincir ve kolyelerin altın kaplanarak kuyumculara gerçek altınmış gibi satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takıların sahte olduğunu atölyede erittikten sonra fark eden 4 kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A., E.S., H.M., F.Y., V.Y. ve N.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.