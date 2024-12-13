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Sahte altınla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalanıp, tutuklandı | Video

Sahte altınla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalanıp, tutuklandı | Video

13.12.2024 | 11:31

Mersin'de gümüş zincir ve kolyeleri altın kaplayarak kuyumculara gerçekmiş gibi satan 6 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, gümüş zincir ve kolyelerin altın kaplanarak kuyumculara gerçek altınmış gibi satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takıların sahte olduğunu atölyede erittikten sonra fark eden 4 kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.A., E.S., H.M., F.Y., V.Y. ve N.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler adreslerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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