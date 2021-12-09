Sahte altınları bozdururken yakalandı! Kameralara böyle yansıdı | Video

İstanbul’da kuyumculara sahte altın bozduran ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan bir kişi suçüstü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması Bakırköy İlçesi'nde açıldı. Bir alışveriş merkezindeki bir kuyumcuya müşteri olarak gelen S.Y., sahte altın zinciri 6 bin 400 liraya sattı. Altının sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayı S.Y. (37) isimli kişinin gerçekleştirdiği belirlendi.Şüpheli S.Y., aynı gün Bakırköy İlçesi'nde bulunan başka bir alışveriş merkezindeki bir kuyumcuya sahte altın satışı yaptığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. "Dolandırıcılık" suçu başta olmak üzere 18 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli S.Y. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.