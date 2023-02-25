Video Yaşam Sahte bankacılar böyle vurgun yaptı… “Güvenli Hesap” diyerek dolandırdılar | Video
Sahte bankacılar böyle vurgun yaptı… “Güvenli Hesap” diyerek dolandırdılar | Video

Sahte bankacılar böyle vurgun yaptı… “Güvenli Hesap” diyerek dolandırdılar | Video

25.02.2023 | 09:53

İstanbul Siber Polisleri; kendilerini “Bankacı” olarak tanıtan ve “Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi. Hesabınızdaki paraları güvenli hesaba alacağız” diyerek tuzağa düşürdükleri insanların banka hesaplarını boşaltan şebekeyi çökertti.

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