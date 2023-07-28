Sahte belge ile engelli raporu çıkaran dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı | Video 28.07.2023 | 13:18 Bursa’da sahte belgeyle engelli raporu çıkartan 9 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin içinde kamu görevlilerinin de olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sağlam ya da engelli oranı düşük şahısların usulsüz şekilde yüksek oranlı engelli raporu aldıklarına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polisler, 'Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet' suçlarında çalışma başlattı. Kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, sahte engelli raporu çıkarılmasını sağlayarak, malulen emeklilik, araç alımında ÖTV muafiyeti, ücretsiz ulaşım kartı ve evde bakım ücreti gibi engellilere tanınan haklardan yararlanarak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi. Ayrıca şüpheli şahısların rapor alma vaadiyle çok sayıda vatandaştan da para alarak dolandırdığı anlaşıldı.Şüphelilerin sahte engelli raporu alınacak şahıslar adına hastanelerden randevu aldıkları, tahlil ve doktor muayenelerine girmeden önce şüpheliler tarafından yönlendirilerek sahte raporlar alındığı, eski sağlık kurullarında düşük çıkan engelli raporlarının şüpheli şahıslarca usulsüz işlemler ile yükseltilerek malulen emekli edildikleri polis tarafından belirlendi.Polis şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda C.K (48), H.Y (42), Ş.Ö (38), F.V (39), Y.Ş (47), A.O (48), H.T.Y (44), A.O.Y (44), H.M (59) isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda birçok doktora ait sahte kaşe, çok sayıda muayene evrakları ve başka kişilere ait sağlık kurulu raporları ile sahte belgeler ele geçirildi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.