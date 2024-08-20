Video Yaşam Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira…
Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira…

Sahte botoks ve dolgu ilaçlarıyla yakalandılar… Piyasa değeri 40 milyon lira…

20.08.2024 | 11:11

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan 15 bin kutu “Sahte İlaç” ele geçirildi. Sahte botoks ve dolgu ilaçlarını satmaya hazırlanan ve eski laboratuvar çalışan olan 3 kişi yakalandı

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