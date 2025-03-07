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Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede

Sahte bungalov ilanıyla 120 milyon TL'lik dolandırıcılık; 30 şüpheli adliyede

07.03.2025 | 13:16

Kocaeli merkezli 5 ilde sahte bungalov ilanları üzerinden çok sayıda kişiyi mağdur edip, yaklaşık 120 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de yaşayan 38 kişi, internet sitesi ve sosyal medya üzerinden Sapanca'da bulunan bungalov için rezervasyon yaptırıp, önden ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki çalışma gerçekleştirdi.

YAKLAŞIK 120 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

İncelemede, şüphelilerin sosyal medya siteleri ve kurdukları sahte internet sitesi üzerinden yayınladıkları bungalov ilanı için çağrı merkezi kurdukları, bu numaraları arayan vatandaşlardan rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları ve bu yöntemle yaklaşık 120 milyon TL dolandırdıkları öğrenildi. Rezervasyon yapan mağdurların daha sonra aradıkları numaralara ulaşamadıkları ayrıca rezervasyon için anlaştıkları bungalovların sahte olduğunu fark etmelerinin ardından şikayetçi oldukları belirtildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, şüphelilerin U.A., A.M. ve M.E. tarafından yönetildiğini tespit ederek 4 Mart günü eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, Nevşehir, Adana, Mersin illerinde operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 27 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında dün Ankara ve Adana'da operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. 6'sı kadın olmak üzere 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Dosya kapsamında 3 şüphelinin firari olduğu ve arandığı öğrenildi.

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