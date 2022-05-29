Video Yaşam Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon | Video
Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon | Video

Sahte çek mafyasına jandarmadan operasyon | Video

29.05.2022 | 09:34

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İstanbul’da sahte çek üreterek veya çalıntı orijinal çekler üzerinde oynama yapan şahıslara jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bir odasının matbaa olarak dizayn edildiğini görülürken, çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 adet sahte çek, 3 adet sahte noter mührü, çok sayıda sahte belge ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; şüpheli şahısların, sahte çek üreterek ya da orijinal çekleri çalarak üzerinde oynama yaparak vatandaşı dolandırdığı bilgisi alındı. Yapılan araştırmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahısların İstanbul Şişli'de ikamet ettikleri belirlendi. Bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 ay adım adım takip etti. Şüphelilerin, kiraladıkları dairede sahte çek tanzim ederek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

BİNLERCE SAHTE VE ÇALINTI ÇEK BULUNDU
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri; evin bir odasının matbaa olarak dizayn edildiğini gördü. Yapılan aramalarda; çeşitli bankalara ait içeriğinde gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır halde 2 bin 500 adet sahte çek, 3 adet sahte noter mührü, 1 adet hologram kontrol cihazı, 1 adet bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile çok sayıda sahte belge ele geçirirken, yakalanan 3 şüpheli de gözaltına alındı.

ORİJİNALİNE YAKIN SAHTE ÇEK ÜRETMİŞLER
Kalpazanların, hemen hemen her bankaya ait hologramlı çekleri orijinaline yakın olarak ürettiği, ürettikleri sahte çeklerin yanı sıra çalıntı orijinal çeklerin de üzerinde oynama yaparak ticaret yapan vatandaşları maddi ve manevi zarara uğrattıkları ortaya çıktı. Yakalanan 3 şahıs; ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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