Video Yaşam Sahte çeklerle 7,5 milyon tl dolandıran suç örgütünün 4 üyesi daha yakalandı | Video
Sahte çeklerle 7,5 milyon tl dolandıran suç örgütünün 4 üyesi daha yakalandı | Video

Sahte çeklerle 7,5 milyon tl dolandıran suç örgütünün 4 üyesi daha yakalandı | Video

24.11.2021 | 14:11

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KAYSERİ'de kurdukları paravan şirketle karşılıksız, sahte çek verip 22 ilde 68 kişiyi 7,5 milyon TL dolandırdıkları iddiasıyla 16 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında aranan 4 şüpheli de yakalandı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, savcılık koordinesinde, kentte organize şekilde nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik olaylarını gerçekleştirdikleri yönünde bilgiler alınan şüphelilere yönelik ocak ayında çalışma başlatıldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip sonucu S.D. liderliğinde kurulan suç örgütünün dolandırıcılık amaçlı paravan şirketler kurup bankalarda ve mağdurlar üzerinde güven sağlamak amacıyla farklı bankalardan çek talebinde bulundukları, bu çekleri gerçekte herhangi bir ticari faaliyet olmaksızın örgüt liderinin talimatları doğrultusunda yatır-çek yapmak suretiyle banka portföyünü yükselttikleri, aldıkları çok sayıda çekin bir kısmını satmak bir kısmını ise ürün satın almak amacıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Şüphelilerin paravan olarak kurulan şirketleri belirli bir süre sonra iflas ettirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, başta Kayseri olmak üzere 22 farklı ilde ikamet eden yaklaşık 68 kişiye yaklaşık 7,5 milyon lira tutarında karşılıksız sahte çek vererek mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı belirlendi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak', örgüt faaliyeti çerçevesinde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlenen 20 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 5 Kasım'da gözaltına alınan 16 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 kişi ise, polisin İzmir'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si İzmir'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.Ç. ve Ö.G. ise Kayseri'ye gönderildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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