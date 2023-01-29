Sahte ceza ödeme sitesi kurup kart kopyaladı! Çaldığı kart bilgileriyle kendisine telefon ve altın sipariş etti | Video 29.01.2023 | 10:24 İstanbul’da bir kişi sahte trafik cezası ödeme sitesi kurup o siteden ödeme yapan vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak kendisine yine internet üzerinden pahalı cep telefonu ve altın satın aldı. Türkiye genelinde 9 kişiyi dolandırdığı öğrenilen şüpheli Alparslan K. Kargo siparişini teslim alırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken yakalandığı anlara dair görüntülerde ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılıkta yeni bir yöntem daha ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri peş peşe gelen 'kredi kartı bilgilerim kopyalandı benden habersiz Alışveriş yapılıyor' ihbarları üzerine harekete geçti. Konuyla ilgili suçüstü olarak gözaltına alınan şüpheli Alparslan K.'nın yöntemi ise şaşırttı. Şüpheli önce sahte bir trafik cezası ödeme sitesi kurdu. Ardından bu siteye vatandaşları yönlendirmek için sosyal medya ya reklam verdi. Reklama tıklayan vatandaşlar cezayı biraz daha indirimli ödediğini düşünüp kart bilgileri ile ödeme yaptı. Hem ceza diye ödedikleri parayı hemde vatandaşların kart bilgilerini çalan Alparslan K. o bilgilerle hemen kendisine internetten lüks cep telefonu ve altın siparişi verdi.

9 KİŞİYİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu yöntemi öğrenen Dolandırıcılık Büro ekipleri şüpheliyi tespit edip Bakırköy'de bir kargo firmasında gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken şüphelinin suçüstü yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin İstanbul'da 4 Türkiye geneli 9 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.