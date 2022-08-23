Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 23.08.2022 | 15:45
02:33
Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 15:32
01:24
Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video 23.08.2022 | 13:03
00:55
Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video 23.08.2022 | 14:47
01:35
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video 23.08.2022 | 13:55
00:30
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 23.08.2022 | 13:05
00:25
01:02
01:38
00:40
İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 23.08.2022 | 11:24
00:15
Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu | Video 23.08.2022 | 11:15
02:21
Arnavutköy’de kuyumcuya giren kadın hırsızlar kamerada | Video 23.08.2022 | 10:31
01:03
Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı | Video 23.08.2022 | 10:10
02:17
04:26
03:54
02:37
00:18
Cep telefonu hırsızı kamerada | Video 23.08.2022 | 09:29
00:53
01:41
Kağıthane’de minibüse çarpan otomobil alev alev yandı, 1 yaralı | Video 23.08.2022 | 08:47
İstanbul’da internet üzerinden ikinci el ürün satan sitelerdeki ilanları takip edip satıcı ile buluşma sırasında sahte dekont göstererek ürünü alıp kayıplara karışan dolandırıcılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 5 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 1 garson ve arkadaşı 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalışmaların devamında garsonluk yapan şüpheli 20 suç kayıtlı Haliscan Ö. (20) ve arkadaşı Yunus E.T. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 dolandırıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.