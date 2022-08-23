Video Yaşam Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video
Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video

Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video

23.08.2022 | 15:45

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İstanbul’da internet üzerinden ikinci el ürün satan sitelerdeki ilanları takip edip satıcı ile buluşma sırasında sahte dekont göstererek ürünü alıp kayıplara karışan dolandırıcılar, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 5 farklı olaya karıştıkları tespit edilen 1 garson ve arkadaşı 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İnternet üzerinden ikinci el ürün satmak için ilan veren ve ürünlerini sözde alıcılarla buluştukları sırada sahte dekontla kandırıldığını söyleyen vatandaşlar polise gidip şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda internet üzerinden ilanları takip edip vatandaşlarla alıcı gibi buluşan ve ayarladıkları sahte dekontları göstererek sanki hesaplarına parayı göndermiş gibi yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Çalışmaların devamında garsonluk yapan şüpheli 20 suç kayıtlı Haliscan Ö. (20) ve arkadaşı Yunus E.T. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 dolandırıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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