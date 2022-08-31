Video Yaşam Sahte doktor bu sefer de Trabzon’da yakalandı | Video
Sahte doktor bu sefer de Trabzon’da yakalandı | Video

Sahte doktor bu sefer de Trabzon’da yakalandı | Video

31.08.2022 | 15:00

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Ağrılı inşaat işçisi 20 yaşındaki Serkan A., Trabzon’da Farabi hastanesinde üzerinde yeşil doktor önlüğü ve boynunda stetoskop ile hastanenin acil servisi önünde ‘Ben doktorum, bir sorun mu var’ diyerek bir tartışmaya müdahale edince görevliler tarafından fark edildi. Kendisinin doktor olmadığı tespit edilen Serkan A., polisler tarafından gözaltına alındı.

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Ağrı'dan inşaat işlerinde çalışmak üzere Rize ve Trabzon'a gelen 20 yaşındaki Serkan A.,Trabzon'da doktor önlüğü giyip ve boynuna stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesine gitti. İnşaatlarda işçi olarak çalışan Ağrı ili Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A. hastanenin Acil servisi önünde beklemeye başladı. Bu sırada acil servisin içerisindeki triaj bölümünde bir hastanın yakını ile hemşirenin tartışması gören Serkan A.,onlara kendini doktor olarak tanıtarak yardımcı olmak istedi. Bu durumu fark eden hastane görevlileri kendini doktor olarak tanıtan kişinin yanına gitti.

Güvenlik görevlileri ve hemşireler kendisine ,"nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dediklerinde ,Serkan A." ben doktorum, burada sorun mu var?" diye cevap verdi. Kendisinin doktor olmadığını tespit eden görevliler durumu polise bildirdi. Daha önceden de Rize'de inşaat işinde çalışırken Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde de kendisini yine doktor olarak tanıtarak ameliyathaneye giren Serkan A., görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Serkan A, bu sefer Trabzon'da Farabi hastanesinde kendini doktor olarak tanıtınca yakayı ele verdi. Hastane yetkilileri tarafından şikayetçi olunan Serkan A, Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"DOKTOR OLMAK İSTEDİĞİMİ İÇİN YAPTIM"
Serkan A., emniyette verdiği ifade de ise, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranış yaptım" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından sahte doktor Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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