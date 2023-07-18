Sahte dolarla esnafı dolandırıp, son model telefon aldılar | Video
Sarıyer’de bir cep telefonu bayisine giren yabancı uyruklu kadın dolandırıcılar, sahte dolarlarla piyasa değeri toplam 26 bin TL olan iki cep telefonu aldı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Mesut Tiryaki dolarları kuyumcu arkadaşına göstermesinin ardından paraların sahte olduğunu öğrendi. Tiryaki, “Biz böyle bir şey yaptık, başka arkadaşlarımız dikkatli olsun. İnşallah yakalanırlar, başkalarının canını yakmazlar’’ dedi.
"ÖNCEDEN DE ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI VE DİNDAR OLDUKLARI İÇİN ONLARA GÜVENDİM''
Yaşanan olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mesut Tiryaki, "3 tane bayan arkadaş geldi, telefonlara bakıp fiyatlarını öğrendiler. Dolaşmaya gittiler, yarım saat sonra tekrar geldiler. Yaşlı kadın kızlarına telefon alacağını söyledi. 2 tane telefonu beğendikten sonra dolarla ödeme yapacaklarını söylediler. Alışverişlerini yaptıktan sonra doların sahte olduğunu öğrendim. Bana sahte 900 dolar verdiler. 10-15 dakika sonra parayı yanımdaki esnaf arkadaşa gösterdim. Onlar da pek anlayamadı. Kuyumcu bir arkadaşıma gösterdiğimde ise bana sahte olduğunu söyledi. Bu kadınlar dükkanıma daha önce de geldi. Önceden de alışveriş yaptıkları ve dindar oldukları için onlara güvendim. Dürüst insan olduklarına inandım. Çok iyi Türkçe konuşamıyorlardı. Yüksek modellerde 2 tane telefon aldılar, telefonların tanesi 13 bin liraydı. Biz böyle bir şey yaptık, başka arkadaşlarımız dikkatli olsun. İnşallah yakalanırlar, başkalarının canını yakmazlar'' şeklinde konuştu.
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