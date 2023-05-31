Sahte Erişim Engeli Çetesi’ne operasyon: 7 gözaltı…
“Sahte Erişim Engeli” kararları satan şebekeye düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
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