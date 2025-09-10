Sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon: 46 gözaltı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, sahte evrak düzenlemeleri karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalandı.
OKUL İÇİN SAHTE KAROT RAPORU DÜZENLEDİKLERİ BELİRLENDİ
Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin 'açık, akşam' gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldığı öne sürülürken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendikleri de tespit edildi.
Eğitim kurumları için alınması şart olan teknik raporların usulsüz olarak düzenlendiği, denetleme esnasında idari para cezası verilen veya mühürlenen eğitim kurumlarının dosyalarının rüşvet karşılığında kapatıldığı da belirlendi.
Soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
