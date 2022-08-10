Sahte gelin JASAT'tan kaçamadı | Video

Şanlıurfa’dan Sivas’a gelen kadın, evlilik vaadiyle kandırdığı adamdan çaldığı altınları bozdurmadan JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Sivaslı R.Ç. adlı genç adam, evlenmek istediği Şanlıurfalı H.Y. ile düğün hazırlığına girişti. H.Y'ye altın zincirli 5'i bir yerde, 2 altın bilezik, 3 altın alyans, 3 çift altın küpe aldı. Ancak takıları alan gelin, nikah kıyılmasına fırsat vermeden evden kaçtı.

Zavallı müstakbel damat, gelini de altınları da bulamayınca soluğu Jandarma'da aldı. İhbar üzerine Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu sahte gelin altınları bozdurmadan kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan sahte gelin emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.