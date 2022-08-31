Video Yaşam “Sahte İçki” baskını! Boş şişeleri doldurup satamadan yakalandı | Video
“Sahte İçki” baskını! Boş şişeleri doldurup satamadan yakalandı | Video

“Sahte İçki” baskını! Boş şişeleri doldurup satamadan yakalandı | Video

31.08.2022 | 15:10

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İstanbul’da ruhsatsız bir adreste sahte içki imal eden bir kişi yakalandı. Üç şişe sahte ve kaçak içki ile iki bin adet doluma hazır boş şişe ele geçirildi.

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İstanbul Sultangazi İlçesi'ne bağlı İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki ve etiket (Bandrol) imalatı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda iki bin adet doluma hazır boş şişe, üç şişe sahte ve kaçak içki, 42 sayfa farklı markalara ait etiket (Bandrol) ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.B.Y. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu saptanan iş yeri Sultangazi İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

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