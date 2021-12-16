Video Yaşam Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video
Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video

Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video

16.12.2021 | 12:00

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı bağ evinde yapılan operasyondan 4.173 litre sahte rakı ele geçirildi.

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "ZEHİR" operasyonu (kaçak alkol) kapsamında; KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2 iş yeri ile Akçadağ İlçesinde 2 bağ evinde yapılan operasyonda; 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplamda 4 bin 173 litre sahte alkole el konulmuş, konu ile ilgili 4 şüpheli şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.

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