Sahte içki imalathane ve depolarına şok baskın! | Video

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 ayrı bağ evinde yapılan operasyondan 4.173 litre sahte rakı ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yapılan "ZEHİR" operasyonu (kaçak alkol) kapsamında; KOM Şube Müdürlüğü tarafından 2 iş yeri ile Akçadağ İlçesinde 2 bağ evinde yapılan operasyonda; 73 litre el yapımı boğma rakı ve 4 bin 100 litre içki ham maddesi olmak üzere toplamda 4 bin 173 litre sahte alkole el konulmuş, konu ile ilgili 4 şüpheli şahsa işlem yapıldığı öğrenildi.