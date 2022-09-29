Sahte içkileri piyasaya süremeden yakalandılar | Video

İstanbul’da düzenlenen sahte içki operasyonunda piyasa değeri bir milyon 700 bin lira olan sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla İlçeleri'nde sahte içki imalatı yapılan adreslere operasyon düzenledi. Altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri bir milyon 700 bin lira olan 11 bin 830 litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol, 25 bin boş etiket, bin 340 paket kaçak sigara, 470 adet sahte bandrol, 393 adet boş içki şişesi ve bir poşetleme makinesi ele geçirildi.